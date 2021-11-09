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Plan now for antibiotic shift on the horizon

Plan now for antibiotic shift on the horizon

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COLUMBIA, Mo. — While 2023 might seem a long way off, it’s not too early for livestock producers to think about how recent Food and Drug Administration guidance might affect their operations, University of Missouri Extension veterinarian Craig Payne says in a news release.
 
On June 11, the FDA’s Center for Veterinary Medicine published Guidance for Industry No. 263 in the Federal Register, outlining a strategy and timeline for bringing all medically important antibiotics that are currently available over the counter under veterinary oversight. This will affect several antibiotics familiar to livestock producers.
 
If you have a valid veterinarian-client-patient relationship (VCPR), the impact will be minimal because a veterinarian will be able to issue a prescription for these antibiotics, says Payne. If you don’t have a VCPR, now is the time to find a veterinarian willing to work with you to ensure future access to antibiotics.
 
Under a VCPR, a veterinarian must have sufficient knowledge of your operation to make medical judgments, he says. It also means you agree to follow the veterinarian’s instructions.
 
In 2017, many antibiotics used in the feed or drinking water of livestock moved from over-the-counter status to requiring a Veterinary Feed Directive or prescription. However, a small percentage remained available OTC in other forms, such as injectables, intramammary tubes and boluses, Payne says.
GFI 263 specifically addresses this small percentage.
 
“This will end over-the-counter sales of antibiotics, and livestock owners will need a prescription from a veterinarian in the future if they want access to antibiotics,” Payne says.
 
Antibiotics won’t necessarily have to be purchased through a veterinarian, but a prescription will be required, he said.:
 
GFI #263 is available at www.fda.gov/media/130610/download=.
 
Examples of affected products:
  • Cephapirin, cephapirin benzathine
  • Intramammary tubes: ToDAY and ToMORROW
  • Gentamicin
  • Injectables: Garasol, Gentamicin Piglet Injection
  • Lincomycin
  • Injectables: Lincomix 100, Lincomix 300, LincoMed 100, LincoMed 300
  • Oxytetracycline
  • Injectables: Liquamycin LA-200, Noromycin 300 LA, Bio-Mycin 200, Agrimycin 200, etc.
  • Boluses: Terramycin Scours Tablets, OXY 500 Calf Boluses
  • Penicillin G procaine, penicillin G benzathine
  • Injectables: Penicillin Injectable, Dura-Pen, Pro-Pen-G, Combi-Pen 48, etc.
  • Intramammary tubes: Masti-Clear, Go-dry, Albadry Plus
  • Sulfadimethoxine, sulfamethazine
  • Injectables: Di-Methox 40%, SulfMed 40%
  • Boluses: Albon, Sustain III Cattle & Calf Boluses, Supra Sulfa III Cattle & Calf Boluses
  • Tylosin
  • Injectables: Tylan 50, Tylan 200

AgUpdate Daily Headlines

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