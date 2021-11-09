Plan now for antibiotic shift on the horizon

GFI 263 specifically addresses this small percentage.
- Cephapirin, cephapirin benzathine
- Intramammary tubes: ToDAY and ToMORROW
- Gentamicin
- Injectables: Garasol, Gentamicin Piglet Injection
- Lincomycin
- Injectables: Lincomix 100, Lincomix 300, LincoMed 100, LincoMed 300
- Oxytetracycline
- Injectables: Liquamycin LA-200, Noromycin 300 LA, Bio-Mycin 200, Agrimycin 200, etc.
- Boluses: Terramycin Scours Tablets, OXY 500 Calf Boluses
- Penicillin G procaine, penicillin G benzathine
- Injectables: Penicillin Injectable, Dura-Pen, Pro-Pen-G, Combi-Pen 48, etc.
- Intramammary tubes: Masti-Clear, Go-dry, Albadry Plus
- Sulfadimethoxine, sulfamethazine
- Injectables: Di-Methox 40%, SulfMed 40%
- Boluses: Albon, Sustain III Cattle & Calf Boluses, Supra Sulfa III Cattle & Calf Boluses
- Tylosin
- Injectables: Tylan 50, Tylan 200