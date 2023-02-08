FEBRUARY
15 BigIron Auctions/Lonny Peters, Online Auction
15 BigIron Auctions/Wach Farms, Online Auction
15 BigIron Auctions/Stuckey Farms Inc., Online Auction
15 BigIron Auctions/Paul Graddy, Online Auction
15 BigIron Auctions/Doernemann Construction Inc., Online Auction
15 BigIron Auctions/James Reeves, Online Auction
15 BigIron Auctions/Paul Graddy, Online Auction
15 BigIron Auctions/Chief Carriers Inc., Online Auction
15 BigIron Auctions/Bauman Farms, Online Auction
15 BigIron Auctions/Sapp Bros Inc., Online Auction
15 BigIron Auctions/Mike Curlo, Online Auction
15 BigIron Auctions/Mark Parr, Online Auction
15 BigIron Auctions/Lyle Brinkman, Online Auction
15 BigIron Auctions/S & T Trucking, Online Auction
15 BigIron Auctions/Rod Rohde Farms LLC, Online Auction
16 Lee Valley, Inc., Annual Farm Machinery Consignment, Tekamah, Nebr.
20 William Juranek Estate, Farm Equipment, Acreage Items & Collectibles, David City, Nebr.
20 Ron & Luann Koch, Farm Equipment Retirement, Meadow Grove, Nebr.
21 BigIron Realty/157.22 Acres Boone County NE Combination Farm Land, Online Auction
22 Michael Wegener Implement, Annual Farm Machinery Consignment, Online Auction
22 BigIron Auctions/PBK Farms Inc., Online Auction
22 BigIron Auctions/Gregg Bolton, Online Auction
People are also reading…
22 BigIron Auctions/Jonathan Connealy, Online Auction
22 BigIron Auctions/Lundgren Farms, Online Auction
22 BigIron Auctions/JT Farm Service, Online Auction 22 BigIron Auctions/Jeremy Morris, Online Auction
22 BigIron Auctions/J P Auto LLC, Online Auction
22 BigIron Auctions/Chief Carriers Inc., Online Auction
22 BigIron Auctions/Todd Masters, Online Auction
22 BigIron Auctions/Western Ag Transport LLC, Online Auction
22 BigIron Auctions/Jesse Osborn, Online Auction
22 BigIron Auctions/Weborg Feeding, Online Auction
22 BigIron Auctions/Robinson Equipment, Online Auction
23 Janice Bowden Legacy Trust/Janice C. Bowden, 40 Acres Burt County Irrigated Farmland, Tekamah, Nebr.
27 Grays Truck & Farms, Inc/Robert (Butch) and Larry Gray, Retirement Farm & Livestock Equipment, Albion, Nebr.
MARCH
2 BigIron Realty/281.23 Acres Boone County NE Grassland, Online Auction
4 21st Annual Martin Luther Church Farmer’s Consignment, Humboldt, Nebr.
6 Ervin & Georgina Rademaker, 162.3 Acres Pivot Irrigate Phelps Co Cropland, Holdrege, Nebr.
14 DANA Farms, LLLP, 7 Parcels – 882 Acres Keith & Deuel Co Land, Ogallala, Nebr.
14 BigIron Realty/77.3 Acres Otoe County NE Dryland Crop Ground, Online Auction